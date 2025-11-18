台南 走私象牙玳瑁製品 台商遭訴

莊姓商人從日本返台時行李夾藏273件象牙及玳瑁製品，被海關及調查局幹員查獲，台南地檢署依違反野生動物保護法起訴。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

莊姓商人去年4月22日自日本搭機返台入境高雄國際機場時，在託運行李內夾藏象牙產製品205件、玳瑁產製品68件，涉嫌非法輸入保育類野生動物產製品，被財政部關務署高雄關關員及調查局航調處高雄站幹員查獲，移送台南地檢署偵辦，273件製品送屏東科技大學鑑定確認後，被依違反野生動物保育法起訴。

檢方調查指出，莊姓商人從事藝品及印材買賣，明知道非洲象、亞洲象、玳瑁等分別為農業部、海洋委員會公告的瀕臨絕種保育類野生動物，相關產製品非經主管機關同意，不得輸入。而國內市場嚴重缺貨，交易價格被抬高，一旦走私成功，將有數百萬元暴利可圖。

調查局航業調查處高雄站接獲線報指稱，莊男將從日本以行李夾藏象牙及玳瑁製品走私回台，再轉售給下游的藝品店、印材行、刻印店等牟利，調查局航高處即報請台南地檢署指揮偵辦，緊盯莊男的行程。

去年4月22日，當莊男抵達高雄國際機場時，財政部關務署高雄關關員檢查他的託運行李發覺有異，即會同調查局航高站調查官，當場實施搜索扣得象牙產製品205件、玳瑁產製品68件。

據了解，市面上最小的4分象牙印章材料，1個就要4、5千元，更大的7分印材要上萬元。檢調估計，這批被查獲的走私象牙、玳瑁價值超過500萬元，當場予以查扣，並依野生動物保育法第52條第1項規定宣告沒收，273件被查扣象牙、玳瑁產製品經送屏東科技大學檢驗確認無誤後，台南地檢署依違反野生動物保育法起訴莊男。