台南 走私20億毒品 4大陸漁民被訴

4名大陸籍漁民貪圖每人10萬元人民幣報酬，涉嫌駕駛漁船從海上接運總重近600公斤的各級毒品，正準備轉運入境時，在東沙海域被海巡署攔查破獲。由於此次查獲的毒品數量驚人，光是一級毒品海洛因即淨重約175公斤，為近5年最多，毒品總市價約20億元。台南地檢署全案偵結後，14日將4人依違反《毒品危害防制條例》提起公訴。

檢方調查，孫姓、吳姓、李姓及侯姓等4名大陸籍漁民因貪圖運毒集團承諾每人10萬元人民幣報酬，受雇一名身分不明、綽號「代理」的男子，於去年9月3日由孫男擔任船長，駕駛柬埔寨籍漁船從柬埔寨西哈努克市啟航，直衝泰國灣指定海域接貨。

翌日中午，該船與不明船舶在海上會合，對方不斷從甲板拋丟大量包裝貨物，孫男等4人則合力搬運至船艙隱匿。

同年9月13日下午，當漁船航行至東沙海域，正準備與接應船舶轉運時，因行跡詭異遭海巡署公務船盯上。4人見狀一度加速企圖逃逸，但在海巡艦艇強勢攔截下，最後只能乖乖就擒。

海巡人員登檢時，赫然發現4人已將部分毒品搬至甲板，隨即將該船押解回台南安平商港。經清艙搜索後，共有純度高達75.45％的海洛因磚498塊（淨重約175公斤）、二級毒品大麻399包（約394公斤），以及一粒眠與含有安非他命成分的混合型毒品，一旦流入市面可提供約250萬人次施用。

檢方認定，孫男等4人為共同正犯，涉犯運輸第一、二、三級毒品罪及私運管制物品進口未遂罪。鑑於走私規模驚人，嚴重危害社會治安，檢方建請法院依運輸第一級毒品罪從重處斷。