台南 《迎媽祖》版畫成絕響 林智信90歲辭世

第6屆台南文化獎得主林智信於民國114年12月31日清晨辭世，享壽90歲。（本報資料照片）

台灣重要藝術家林智信於民國114年12月31日清晨辭世，享壽90歲，令藝文界與敬仰其藝術成就的人士深感不捨哀痛。林智信昔花20年完成世界最大幅版畫《迎媽祖》，花25年以畫筆行腳完成102幅《芬芳寶島》油畫，將台灣文化內涵推展至國際。台南市文化局近期原本規畫林智信90歲大展，如今辭世深感錯愕，後續仍會籌畫展覽。

林智信於25年在台南歸仁出生，以優異成績畢業於台南師範學校藝術科。出身農家的他，畢生創作描繪腳下土地之美，他曾說過，「我是鄉下人，用牛的精神，完成人生使命」，106年獲市府頒予「第6屆台南文化獎」，即使年事已高仍創作不歇。

林智信過去受訪曾透露，他20歲患氣喘，35歲某天突喘不過氣，他向媽祖祈求活下來，如願走過鬼門關，讓他覺得多活一天就是賺一天，40歲創作《迎媽祖》，創作過程刻壞1800把雕刻刀，60歲完成後，作品曾獲邀至美國、日本及歐洲展覽。

林智信擅長以各種媒材表現藝術創作，舉凡雕塑、交趾陶燒、水墨畫、琉璃、版畫和油畫等，在藝術創作、美術教育及文化外交推展等方面均卓然有成，98年獲市府頒予「榮譽市民」。

市長黃偉哲表示，林智信以美學型態保存台灣文化，並透過長期海外展覽，藉由《迎媽祖》與《芬芳寶島》等作品，將台灣文化內涵與傳統，推展至國際，其辭世不僅是台南之痛，更是藝文界重大損失。

據了解，林智信近來身體狀況大不如前，文化局原本規畫為他舉辦一場90歲大展，正在接洽場地等相關事宜，未料卻收到他辭世的消息，儘管哀痛不捨，仍會繼續為林智信籌畫展覽。