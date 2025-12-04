台南「這三區」以前發達現在像鄉村？他聽名字感覺：沒什麼景點

生活中心／倪譽瑋報導

台南麻豆、官田、鹽水的特有什麼？眾人提出文旦、渡假村、蜂炮（如圖）等。（示意圖／資料照）

台南擁有眾多行政區，除了較有名的永康、善化等，部分地區在旅遊方面似乎較少被討論。日前網友提出，感覺麻豆、官田、鹽水以前很發達，現在像鄉村，好奇這三區「是什麼樣的地方？」貼文曝光，有人認為三區確實偏鄉下，也有人點名菱角、碗粿等特色。

台南景點「麻豆、官田、鹽水有啥？」掀討論

日前鄉民在PTT發文提出，台南的麻豆、官田、鹽水以前好像是很發達的地方，但現在感覺人少少「像鄉村的台南縣某些區而已」沒有什麼特別的觀光景點；原PO好奇詢問大家「麻豆、官田、鹽水這些是怎麼樣的地方啊？」

貼文底下，眾人紛紛提出一些三區的特色及印象「文旦、菱角、意麵」、「鄉下地方」、「麻豆文旦碗粿、官田菱角阿扁、鹽水意麵蜂炮」、「碗粿、意麵好吃」、「田園風光很讚，不像彰化滿滿農地工廠」、「官田渡假村」、「我入伍中心在官田」。

麻豆曾是貿易繁榮區 今成水果重鎮

綜合三區公所官網及台南旅遊網資訊，鄉民們提到的特色確實有，過去的麻豆發達，有出口砂糖及鹿皮的水堀頭港、大型新式製糖工場，如今成為古港文化園區、總爺藝文中心。大家提到的文旦、碗粿，麻豆是台灣文旦產量最多地區之一，常在中秋時節採收；碗粿則是店家林立，以古早味和便宜聞名。

官田當兵、菱角、阿扁亮點多

有人提到「官田阿扁」，前總統陳水扁生於官田西庄里，當地的「阿扁總統祖厝」是有名景點之一；菱角被稱為「官田的紅寶石」，種植面積和產量均居全國之冠，多年來還有舉辦特色活動「菱角節」。至於「官田渡假村（或稱官田休息站）」，是對官田新訓中心的稱呼，部分台南、高雄、屏東人會來這當兵，不少過來人點出新兵在這能相對舒適。

台南美食「鹽水意麵」的起源？在地還有蜂炮

鹽水意麵則是耳熟能詳，它的起源說法眾多，一說是鄭成功手下的福州夥頭兵在鹽水製作，故稱「鹽水意麵」；或是製麵不加水只加蛋，麵團較硬，桿麵時必須更用力、發出「噫！」的聲音，故戲稱為「意麵」，而不是因為麵「很鹹」。鹽水蜂炮則擁有百年歷史，源於清朝時對抗瘟疫，至今成為每年元宵節的盛會。

