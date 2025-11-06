台南 逾1成民眾 曾染登革熱不自知

台南112年爆發登革熱大流行、全市逾2萬人確診，國家衛生研究院進行台南登革熱大流行後血清流行病學調查研究，初步發現台南民眾體內登革熱陽性率逾1成，且抗體陽性率隨年齡增加上升，說明年長者以前得過登革熱卻不知，日後感染不同病毒型別易演變為重症。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心王雅芳博士表示，這項研究收集台南市生物資料庫111、112年各500份樣本，因為是健檢抽血，集中在40歲以上民眾，初步結果可知民眾登革熱抗體陽性率隨年齡增加而上升，年紀愈大、體內抗體比例愈高，但他們感染後症狀不明顯或無症狀，根本不知得過登革熱。

她說，相較於中壯年感染登革熱發燒可能達38度，但年長者發燒通常不明顯，從血清研究就測到有年長者體內顯示近期有感染卻未就醫，而這也是多數年長者變重症的原因之一。因過去感染其他型別病毒再遇其他型別大流行而再次感染，高機率會演變為重症。年長者多無症狀，在社區趴趴走可能變成「隱性感染者」，易造成社區群聚感染。

國衛院提到，此次研究顯示台南民眾登革熱抗體陽性率1成多，較104年大流行過後有略為上升趨勢。王雅芳也說，若近幾年都流行同一病毒型別，就會有整體族群免疫力，但壞處是一旦感染型別不同，出現重症風險也較高。

前年台南登革熱大流行，重症病例有8成以上是60歲以上年長者。國衛院提到，未來如果台灣要比照東南亞打疫苗，血清流行病學數據將可作為哪些族群需要打疫苗的重要參考。

台南市衛生局是全台唯一設立生物資料庫的單位，全市每年3萬多人參與行動醫院社區健檢，逾9成同意簽署，目前共保存61萬支血液和89萬支血清等生物檢體及49萬人次生物資料，受理各界及由「國家級人體生物資料庫整合平台」媒合申請案的相關研究成果。