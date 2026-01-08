台南 運河百年 媽祖、延平王水陸遶境

適逢台南市運河百年，台南市將由祀典大天后宮帶頭開啟慶典，出動鎮南媽祖神轎，復刻百年前運河落成護持運河開通的記憶，台南市祀典大天后宮正與台南市民政局研擬草案，預計先發起3天運河超度法會，延平郡王、媽祖搭船沿運河進入市區，再與10多間遶境廟宇碰頭，於河樂廣場水陸會師，一同遶境市區。

祀典大天后宮內的鎮南媽祖為1915年由府城百廟捐錢雕刻而成，南市運河1926年4月26日開通，由鎮南媽祖率領50頂神轎陸上遶境，與搭船進入運河的延平郡王神轎會師祈福，當年陣頭約50團、上萬人參與。

運河兩岸從百年前的一片魚塭，至今搖身一變為高樓林立的繁榮鬧區，周邊也成為民眾夜間慢跑運動、遊艇休閒觀光、舉辦龍舟競賽的場地。

台南市自前年慶祝「台南400」，去年慶祝「城垣300年」，今年的運河百年紀念活動由祀典大天后宮打頭陣開啟，廟方預計4月8日起連3天在安億停車場設置神壇，舉辦祈福法會。

百年後的神明祈福改由鎮南媽祖與延平郡王一起擔綱，兩廟的執事人員、神轎與陣頭4月11日將分搭4艘改裝平底船，從安平沿運河進入市區，以2艘龍舟做為前導船，在河樂廣場登陸。10多家祀典大天后宮的友廟陣頭將從陸上出發與其會師，再一起遶境市區，當天在安億停車場將舉辦園遊會市集。

參與陸上陣頭遶境的廟宇，除了9間大天后宮的聯誼廟，更邀請3郊5廟參加，包括鹿耳門天后宮、正統鹿耳門聖母廟、祀奉媽祖的海安宮、祀奉水仙尊王的水仙宮與祀奉池王爺、媽祖的三郊營仔腳朝興宮溫陵廟。

運河百年紀念活動尚在研議階段，廟方近日將與民政局協商細節，文化局接手計畫。