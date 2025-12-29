台南 郭國文批跑票別裝沒事 陳亭妃：主席禁黨內互打

陳亭妃強調，賴清德主席在9月3日的中常會即要求黨內同志，在競逐提名時，嚴禁互相攻擊。（郭良傑攝）

民進黨2026台南市長初選白熱化，立委林俊憲批評立委陳亭妃涉入台南議長跑票事件，陳則稱「關我什麼事」。而立委郭國文29日貼出一張照片，並提出4點說明，痛批跑票事件絕對跟陳亭妃有關，如今用一句「關我什麼事」意圖淡化大家記憶，對銘記在心的民進黨人是一種羞辱。

郭國文29日臉書貼出一張照片，表示該照為本月27日陳亭妃替不支持民進黨、力挺藍白的無黨籍市議員陳昆和，同時也是他2024立委選舉對手站台。

郭國文批評陳「跑票事件跟妳絕對有關係！」2014年跑票、2018再度跑票的議員，不就是始終站在妳身旁，這次市長初選盡心盡力為妳輔選的議員，其中包括妳親妹妹陳怡珍，怎麼會跟妳沒關係？郭稱「希望初選民調前，陳亭妃可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代」。

對此，陳亭妃表示，她12月3日即回應黨內同志「賴清德主席在9月3日的中常會三令五申，黨內同志在競逐提名時，嚴禁互相攻擊」，難道賴總統的話都不聽了嗎？

當時她說「這將是我對於同志的攻擊最後一次回應，任何同志攻擊我、抹黑我、汙衊我的難聽字眼，會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。」

陳亭妃強調，當時她就說「我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，我們不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為我們的目標只有一個，就是要最強的候選人，才能贏得2026大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。」她更對黨內同志喊話「我們一起加油！民進黨贏！台南贏！台灣贏！」