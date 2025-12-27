台南 郭承臻專屬客製鞋 讓故事穿出門

郭承臻提供手工訂製鞋服務，訴求「你敢想，我就做！」客人天馬行空的想法，他笑說，「每雙鞋都有故事，也讓製鞋變有趣了！」（曹婷婷攝）

手工製鞋業者郭承臻為讓客戶感受手工溫度，訴求「你敢想，我就做！」有消防員拿搜救服改造，還有日本客帶著爸爸西裝褲、媽媽名牌包製鞋表示「想把爸媽穿在身上」，他說「每雙鞋都有故事，也讓製鞋變有趣了！」

郭承臻岳父是傳統製鞋業者，自稱半路出家，本業是為專櫃代工，希望在代工之外開創新的商業模式，直接面對市場與客戶。他說，一般客製化鞋子「太無聊」，於是發展出讓客人自行配色、發想的款式。

「只要你想得到、我就做得出來！」舉凡穿過的制服、麥當勞紙袋、LV包等，都有人拿來請郭承臻製成可以穿的鞋子。他說，開店2年來承接1400雙手工訂製鞋，就有三分之一屬於特殊訂製款，平均製作1雙鞋至少要2個月起跳，非常耗時費工。

郭承臻自比工程師，客人丟來天馬行空的企畫，就努力產出。有次遇到北部客人詢問能否把制服拿來製鞋，結果帶來消防隊搜救服，他嚇了一跳，前後光是討論如何配置就花了3周時間，成品出爐後，這名客人帶回隊上，全隊為之驚豔，拜託他幫忙做24雙，他毫不猶豫推掉，「世界上只會有這1雙」。

為確保每雙鞋獨一無二，他堅持只做1雙，而且，他堅持每雙鞋做好都一定要穿出門，而不是放在家展示，不論材質、款式都非常講究，曾遇客人製鞋單純想收藏，也被他婉拒。

「能穿的，我才做！」他說，透過製鞋滿足客人期待與想像，也是開創新的商業模式。他半年前遇到一名日本客人帶來爸爸西裝褲、媽媽名牌包，指定左腳要用包包改造、右腳用西裝褲製作，「要把爸媽穿在身上」，雖然拆解包包不易，但他也說，每雙鞋都很有故事，就值得了。