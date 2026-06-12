台南 酒駕撞死清潔員 一審判7年9月

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台南女清潔員遭酒駕撞案12日宣判，陳姓女清潔員母親（左）聽判後直說「判太輕了！」，一旁妹妹泣訴「姊姊回不來了！」。（郭良傑攝）

台南香酥鴨店老闆鄭傳吉去年12月16日清晨8點酒駕高速撞死陳姓女清潔員，台南地院12日依酒駕致死罪，判處7年9月徒刑。陳女母親聽判後直罵「判太輕了，無法接受」，陳女妹妹泣訴「我姊姊再也回不來了」。判決指出，鄭男明知可選擇代駕的情況下，仍自行開車上路，是公然挑戰法紀。全案可上訴。

判決指出，鄭男酒測值達0.95，仍駕車高速行駛，偏離原車道，猛烈撞上有開啟警示燈、後方擺放三角錐的垃圾車，陳女站在垃圾車後方，遭撞造成下半身粉碎性骨折、多重外傷甚至臟器外露當場死亡。為了給被害者最後的尊嚴，5組禮儀修復師接力近24個小時處理，才勉強拼湊遺體，完成後事。

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國民法官庭指出，此案發生後，有清潔人員因擔心執勤時面臨同樣的意外風險，選擇直接離職，鄭男對社會的危害非輕。而被害人兼2份工作，分擔雙親經濟負荷，和男友共築未來，卻因鄭男一念之私，剝奪她美好人生的無限可能，對被害人的奶奶，家人僅能以「出國工作」的理由瞞騙。

陳女母親聽判後直罵「判太輕了」。國民法官庭指出，陳母最大的願望是看見女兒幸福披上白紗，等來的卻是女兒被蓋上白布，血肉模糊躺在垃圾車旁。此外，陳女男友身為垃圾車司機，目睹全部過程，當下慌亂無助，至今仍深受創傷影響。

合議庭認為，鄭男審理時才首次向被害者家屬表達歉意，至今未賠償分毫，他在案發前已負債200萬，表示願將獄中工作所得及服刑完努力工作分期賠償。然他已48歲，出獄後縱然奮力工作，賠償計畫幾乎是「不可能實現的清單」彌補能力極其匱乏。僅能以無前科、有請代駕紀錄，做為有利的量刑理由，判刑7年9月，可上訴。