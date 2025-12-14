台南「酒駕熱區」竟在下午！永康警白天突襲 4小時逮4人

永康分局13日首波酒駕專案突擊勤務變更至「白天」時段，短短 4 小時成功取締 4 件酒駕。（永康警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方取締酒駕勤務多集中在夜間，不過，台南永康分局統計整年度酒駕肇事數據發現，轄內高達22％ 酒駕肇事發生在下午 14 時至 18 時，針對酒駕「熱門時段」調整專案勤務變更至白天時段，13日首波專案突擊勤務，短短 4 小時成功取締 4 件酒駕，遭取締酒駕民眾哀號「不是晚上才出來？怎麼大白天就抓酒駕？」

永康分局統計，今年下半年 8 月至 12 月共取締酒駕 413 件，較去年同期 277 件，增幅高達 49％，更重要的是，取締件數增加已成功反映在事故率下降上；今年酒駕肇事案件發生 117 件，較去年同期減少 4 件；A1 死亡交通事故發生 12 件，也較去年同期減少 3 件，降幅達 20％。

永康分局13日首波酒駕專案突擊勤務變更至「白天」時段，短短 4 小時成功取締 4 件酒駕，被取締民眾也一陣傻眼，「白天就抓酒駕？」（永康警方提供／曹婷婷台南傳真）

交通組長葉敏旭表示，根據大數據統計，今年截至目前為止酒駕肇事，以16時至18時17件為最多，其次是20到24時14件，打破以往多認為酒駕多為晚上喝酒上路最多。昨天取締4件駕駛人酒測值均超標，均依公共危險罪送辦，駕駛人不乏大白天心存僥倖喝酒上路，未料遇到警察取締，也一陣傻眼。

要求將專案勤務變更至該「白天」時段的永康分局長洪宏榮表示，酒駕取締等大型專案勤務多在晚上，藉由數據分析調整勤務展現成效，未來將持續透過滾動式檢討，除了持續鎖定易酒駕處所及路段，也會依據統計大數據資料，彈性規畫勤務時段與執行方式，透過專案性勤務手段，保障民眾生命財產安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

