台南 酒駕衝撞垃圾車 清潔員遭夾斃

23歲陳姓女垃圾車隨車人員16日在台南市安平區收取垃圾時，被48歲鄭姓男子駕駛賓士車自後高速衝撞，閃避不及死亡。鄭男因骨折受困駕駛座被救出時，還醉言醉語辯稱沒酒駕，但警方發現他酒測值高達每公升0.95毫克。台南地檢署16日晚偵訊後，認鄭男犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

案發後，市長黃偉哲嚴厲譴責酒駕，並要求警方強化取締。市警局表示將加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。

消防人員昨天上午到場搶救時，發現陳女已當場死亡未送醫；鄭男則受困車內，被救出後因骨折送往成大醫院治療。

據了解，環保局委託陳女服務的長愛實業公司辦理安平區垃圾清運工作，陳女今年10月才在駕駛垃圾車的張姓男友介紹下進入該公司任職，而鄭男則是安平區某餐飲店負責人。

案發後，駕駛垃圾車的張男立即下車探視，當他發現無法自行將人救出時，趕緊通報救援，並不斷察看女友傷勢。垃圾車的行車記錄器也拍下撞擊瞬間，只見陳女剛走向車尾，並依規定在停車處放置三角錐，正察看是否有回收物品時，鄭男便失控高速朝車尾衝撞，陳女當場被夾在車尾、傷重不治。法醫相驗發現，陳女遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。

張男目擊女友死去，坐在地上大哭；陳女父母到場時，也無法接受女兒剛出社會就天人永隔，當場大哭。

由於鄭男身分遭網友起底且在社群媒體上瘋傳，警方擔心他的店面遭人潑漆砸店，還特地加強巡邏，另派員在醫院戒護酒醉呼呼大睡的鄭男，將待醫院確認鄭男能夠製作筆錄後，再調查釐清肇事原因。（禁止酒駕 喝酒不開車）