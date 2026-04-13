台南 醉後性騷案 二審逆轉判免賠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

在波蘭留學的女大生A女，指控室友的鄭姓男友及林姓友人對她性騷擾提告求償198萬元。一審判兩男賠償20萬元，經上訴台南高分院逆轉改判兩男免賠。（本報資料照片）

留學波蘭的女大生A女，指控留學期間室友的鄭姓男友及林姓友人對她性騷擾，甚至強拉回房間反鎖，返台後提告求償198萬元。一審判兩男賠償20萬元，但台南高分院根據監視器畫面及LINE對話，認定A女當時處於酒醉狀態，加上當地氣溫僅攝氏零度，兩男所為是為了維護她的安全，並非性騷擾，改判免賠，可上訴。

判決指出，A女與鄭男的女友在波蘭共住學生宿舍，此案原告及2被告均為台灣留學生。A女主張，民國110年12月鄭男與林男到她的宿舍拜訪，趁她的室友外出之際，林男先在房內對她觸摸胸背，隨後兩人又在走廊不顧她的掙扎，強行擁抱、撫摸大腿與臀部，最後更將她拉回房間反鎖約1分鐘。

廣告 廣告

A女聲稱身心受創，還因心生恐懼改租單人房，返台後先提告乘機性騷、強制猥褻等罪，但被屏東地檢署以案發地在波蘭，本國法院無審判權為由不起訴，聲請再議也被高雄高分院駁回確定後，再提自訴向兩男連帶求償慰撫金及租金損失共198萬元。

一審採信A女部分說詞，判兩男應賠償20萬元。兩男不服上訴主張，當天是A女酒後鬧著要出門，但當時氣溫僅攝氏零度，A女卻只穿著長袖上衣與短褲，因擔心她的安危才試圖勸阻及扶持回房。

台南高分院發現，A女事發前曾傳LINE提及「進房先六杯（威士忌）」，經勘驗監視器畫面，也發現A女當時走路左右搖晃、重心不穩，確實陷入酒醉狀態。

另外，林男雖有環抱動作，但均是為了阻止酒醉的A女搭電梯外出，或在A女跌坐地板時試圖將其抱起、扶回房間，屬於正常反應，並無針對隱私部位猥褻，據此認定兩男是基於同鄉情誼、維護醉酒者的安全，難認有侵權行為，廢棄原判決，改判A女敗訴。