台南「金錢抱」彩券行開出大樂透二獎！ 網：下期去那買

大樂透第115000005期於昨（16）日晚間開獎，雖然頭獎無人中獎，但二獎卻開出兩注，每注中獎金額高達169萬多元，為幸運得主帶來豐厚的年終紅包。本期銷售總額突破1億元，彩迷熱情不減。

大樂透第115000005期於昨（16）日晚間開獎，開出2注二獎。（示意圖／記者高珞曦攝）

本次二獎的兩注分別由台南市東區仁和路的「金錢抱彩券行」和台中市神岡豐社路的「允中金彩券行」開出，其中「金錢抱彩券行」的店名因巧合地與「抱回金錢」的諧音相符，讓不少網友笑稱「這是財神爺顯靈！」，有人甚至表示下期一定要去那裡買。

根據台灣彩券公司公布的數據，本期大樂透的中獎號碼依序為09、10、21、22、25、36，特別號為20。值得注意的是，這次的開獎號碼中出現了「20、21、22」的三連號，讓不少彩迷直呼驚喜不已。然而，頭獎再次槓龜，頭獎獎金將累積至下期。

二獎的兩位幸運得主平分了累積獎金，每人可領取1,695,193元。台灣彩券公司提醒，中獎者需在4月20日之前完成兌獎手續，以免錯失領取獎金的機會。

