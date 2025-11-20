台南「阿堂鹹粥」換老闆？招牌2字突消失引熱議 業者回應了

台南小吃名店「阿堂鹹粥」近日被發現招牌上「阿堂」2字消失。翻攝臉書



台南小吃名店「阿堂鹹粥」先前才因漲價引發關注，8月初台南嚴重豪雨時又慘遭淹水水患，近日有民眾發現招牌上的「阿堂」2字竟然消失，地方上紛紛傳出「換老闆」、「債務糾紛」等說法，對此業者澄清，僅僅是颱風後的招牌換新。

「阿堂鹹粥」前年因虱目魚肚鹹粥一碗漲到300元一度引發熱議，去年悄悄降回280元，雖然在台南仍屬高價位小吃，仍吸引不少饕客上門品嚐。今年8月初台南突遭驟雨襲擊，「阿堂鹹粥」座落的中西區小西門圓環災情慘重，店內地面遭積水淹入，老闆與店員忙於排水，勉強維持營業，也在社群引發熱議。

沒想到，「阿堂鹹粥」近日被民眾發現招牌的「阿堂」兩字悄悄被拿掉，紛紛猜測是否換了老闆？據《東森新聞》指出，在地人甚至流傳，可能與店家過去替兒子作保、背上百萬元債務有關；因債權公司聲請強制執行，商標遭拍賣多次流標後，被資產公司取得。

對此，據《三立新聞》實地訪問店家，業者則否認外界揣測，強調只是颱風過後順勢換招牌，並無換主或債務相關問題。

