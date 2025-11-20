台南「阿堂」鹹粥變無名 老闆終於回應：阿堂還是阿堂

台南知名的阿堂鹹粥，近期招牌大變動。（圖／東森新聞）





台南知名的排隊美食「阿堂鹹粥」，近期店面招牌出現重大變動，引發當地民眾與老饕的熱烈討論。原本招牌上的「阿堂」二字已悄悄消失不見，變成簡潔的「鹹粥」，店內的內用菜單也換成了沒有店名的版本，讓這間老店一時間變成了「無名鹹粥」。外界普遍猜測，這變動與多年前老闆為兒子作保而欠下百萬債務有關。

台南知名的排隊美食「阿堂鹹粥」。（圖／翻攝自Google maps）

阿堂鹹粥以鮮魚和豬大骨熬煮的湯頭聞名，湯頭帶有魚的鮮甜和鹹香，口感介於湯飯與粥之間，配料豐富，是許多老饕的心頭好。然而，細心的民眾發現，昔日黑白相間的大招牌上，「阿堂」兩個字已經不復見。

廣告 廣告

名店招牌消失背後，恐怕和債務糾紛有關。據了解，多年前阿堂鹹粥的老闆張春堂曾替兒子作保而欠下百萬債務，債權資產公司因此聲請強制執行，拍賣其資產。經智慧財產局查詢證實，阿堂鹹粥原有的商標權已經歸屬於均和資產所有，其使用期限到119年10月15日為止。

這讓外界議論紛紛，老店為何會讓商標權易主。事實上，2023年台南地方法院的判決書指出，張春堂曾在2019年將商標權無償轉讓給兒子，但當時他除了商標權外並無其他可供執行的財產，因此舉已侵害債權人的債權，法院判決父子倆須將移轉登記予以塗銷。

儘管舊商標已易主，老闆的另一位兒子也在今年8月緊急以新的字體設計，重新申請註冊「阿堂鹹粥」的新商標，目前仍在審核辦理中。

阿堂鹹粥老闆張春堂對外澄清，強調並沒有外傳的那些狀況，僅僅是想凸顯自家「鹹粥」用料與眾不同、更加澎湃。對於網路上各種揣測，他表示並不在意，「又不是阿堂不見了」，店門口的大招牌本來就是刻意更換的。張春堂說，商標問題早已處理完畢，現在菜單上也沒有「阿堂」字樣，網友要怎麼討論都無妨，「阿堂還是阿堂」。

更多東森新聞報導

獨家／阿堂鹹粥變無名鹹粥？招牌悄悄換、商標也易主

阿堂鹹粥闆娘喊「賣1片虧1片」又降價 二代認：說錯了

才喊魚肚粥「賣一片虧一片」 眼尖網友傻眼：阿堂鹹粥悄悄降價

