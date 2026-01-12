台南 除夕夜喋血 烤肉店老闆判6年

民國113年除夕夜在台南市東區經營燒烤店的周元良（面對鏡頭者），與綽號麻糬的鄭姓男子（白衣者）在店內爆發肢體衝突，周男持刀刺死鄭男，台南高分院12日仍判周男徒刑6年。（本報資料照片）

民國113年農曆除夕夜，台南市東區發生一起震驚社會的燒烤店命案。店東周元良僅因4萬元的債務糾紛，與多年好友鄭楷穎爆發衝突，周男遭鄭男持斧頭砍殺時，持折疊刀反擊導致鄭男喪命。檢方依殺人罪起訴，一審的國民法庭改依傷害致死罪判刑6年後，台南高分院12日駁回上訴。可上訴。

針對判決結果，死者鄭男的母親控訴，周男從未對家屬表達歉意，「至今還欠我一個道歉」；她還怒指周男案發前在臉書喊話稱「出事有錢賠償」，但到了法院卻改口沒錢賠，「我兒子命沒了，他交保後卻在外頭逍遙」。

廣告 廣告

判決指出，周元良與綽號「麻糬」的死者鄭楷穎為多年舊識，卻因一筆約4萬多元的債務問題在臉書大打口水戰。113年2月9日除夕當晚，鄭男不滿周男在電話中的言論，竟持斧頭隻身前往周男經營的燒烤店尋釁。

當晚8時50分許，鄭男抵達店門口時，揮動斧頭擊碎大門玻璃，並衝入店內砍殺。周男取出隨身折疊刀反擊，雙方在店內爆發激烈肢體衝突。過程中，鄭男左胸及腹部遭刺穿，送醫不治。

檢方原本依殺人罪起訴，但一審國民法官審酌，案發時周男正與家人吃團圓飯，並無殺人預謀，且監視器畫面證實是死者持械闖入攻擊，周男處被動防衛，認定周男應為傷害故意而非殺人，將罪名變更為傷害致死罪。

儘管法官認定周男符合正當防衛要件，但因周男奪下對方斧頭，仍持刀深刺對方致命部位，被判定防衛過當。上訴後，二審也認為，原審認事用法並無違誤，判決駁回。