台南 陳亭妃啟動謝票 綠營仍待整合

陳亭妃22日表示，她會謙卑的傾聽黨內的聲音。

贏得民進黨台南市長初選的立委陳亭妃21日被黨主席賴清德披上彩帶，正式獲得中央提名，但她20日拜會台南市議會議長邱莉莉及民進黨團時，黨團提出3點協議，目前她同意「黨團自主」及「不幫國民黨站台」，黨內認為已經達到50％，後續仍待進一步協商；但若未來沒有共識、甚至破裂，挺妃派和挺憲派的議員恐怕就要「兄弟登山、各自努力」。

陳亭妃22日啟動鐵馬謝票行程，她強調「市長是公共財，要面對所有人」，她會謙卑的傾聽黨內的聲音，做「桶箍」把餅做大，不但要贏下2026市長和議員選舉，也要為2028賴清德總統連任打下基礎，超越2024。

黨內議員認為，20日陳亭妃拜會議長邱莉莉和黨團，讓初選時與她對立的挺憲派議員情緒有所抒發是好事，雙方後續需進一步協商和磨合，走向團結之路。

特別是21日黨主席賴清德為陳亭妃披上競選彩帶、高喊「當選」，這樣的動作就表示賴告訴黨內議員和支持者「就是要團結」，尤其台南市民進黨議員以新潮流系佔多數，黨主席已下達團結指令，黨內議員即使有先前的恩怨和對陳不滿，都必須放下、達成使命。

至於黨團要求「切割郭信良」這部分，黨內人士直言這是「不可能的任務」，至於陳亭妃如何說服黨內讓她帶大家走向團結勝選之路，就必須靠她的政治智慧。

但也有黨內幕僚悲觀認為，如果陳亭妃和民進黨團的協商破裂，挺妃派和挺憲派的議員就各走各的路，挺憲派的某無黨籍議員就直言，選舉是自己的事，會結盟是議事理念上的結合，如果有市長候選人幫忙拉抬、站台當然是好事，如果沒有就是各自努力，爭取自己勝選出線最重要。