台南 陳亭妃：都提名了 嘜擱討論

民進黨祕書長徐國勇。（曾薏蘋攝）

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃勝出，對戰藍營謝龍介，但中執委黃守達在21日中執會中點出民調異常，質疑國民黨介選，身兼黨主席的賴清德總統不否定初選結果，但裁示黨中央在「不干擾競選步調」前提下，適當時機研究與檢視。民進黨祕書長徐國勇23日則表示，藍白介入又不是現在才開始；立委林俊憲也說，國民黨介選，他一點也不意外；陳亭妃則回應，「不要討論這個議題，因為提名了，這就是一個段落了。」

民進黨台中市議員、中執委黃守達在周三的中執會指出，嘉義縣與高雄市的初選民調，綠營候選人對上藍營人選時，藍營的支持度大致相近；但台南市林俊憲對上謝龍介時，謝的支持度高達2成以上，換成陳亭妃對謝龍介時，謝的支持度僅剩約1成，前後差距近10個百分點，合理懷疑有藍白支持者策略性灌票。

廣告 廣告

據轉述，賴清德強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，「此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。」徐國勇昨受訪時解釋，民調是社會科學，就會有誤差，所以要不斷地精進，總統的意思是這樣子。

徐國勇表示，藍白早就在介入民進黨初選，但民進黨的民調是公平、公開、公正，沒有任何問題。針對各種民調，民進黨會繼續精進。

陳亭妃這次勝出，同黨立委王世堅最後的加持被認為功不可沒，「王妃」2人昨預告31日下午2時40分將於台南永康「府城滿福」舉辦王世堅合體陳亭妃，「一馬當堅」對上「一馬當先」春聯合體，兌現初選期間對台南支持者的承諾。被問及民調爭議時，陳亭妃說「今天是很開心的，我們不要去討論這個議題，因為也提名了，我覺得這就是一個段落了。」王世堅也認為結果出爐，不該再生枝節。

初選敗陣的林俊憲則回應「國民黨介入，我是覺得一點都不意外，主席也下令了，讓黨中央去研究。」

國民黨台南市長參選人謝龍介受訪回嗆，藍白有沒有介選，總統心裡很清楚、自己心裡也很清楚。