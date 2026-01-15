台南「雙主菜」便當賣210元！ 店家：都有明碼標價

台南市 / 綜合報導

您願意花多少錢買一個便當呢？有民眾上網抱怨，自己在台南買便當，竟然要價210元，雖然菜色很豐富，不但有滷肉跟糖醋里肌雙主菜，還有兩項配菜，但價格還是讓人大喊吃不消。對此店家表示，價格沒算錯，滷肉一塊要15元，都有明碼標價。

打開便當盒，滿滿菜色豐富多元，不只有菜有蛋，甚至還有雙主菜，這個便當，你願意花多少錢買，民眾說：「應該起碼要100塊吧至少。」民眾說：「110(元)。」民眾說：「就如果他價格比較特殊一點的話，我可能也只能接受到160元。」民眾說：「在我們竹南地區的話，大概要90塊錢左右。」

這個便當不在竹南，而在台南，答案揭曉，雙主菜便當要價210元，民眾說：「喔，210元，稍微貴了一點啊。」民眾說：「就如果是210元這個價格的話，我應該會選比較像健康餐類型的餐盒。」民眾直呼有點貴，有網友買到這個便當，嚇壞表示，價格直逼兩份雞排便當，實際重回店家，他們也親自解釋。

五花滷肉一塊15元，便當裡有6塊，總共90元，高麗菜20元，番茄炒蛋也是20元，糖醋里肌一匙35元，總共70元，再加上白飯10元，一個便當210元，價格沒算錯，當事店家說：「我們那邊都有標價。」民眾VS.記者說：「我覺得(價格)算普通，(可以就對了，你可以接受就對了)，可以接受。」民眾VS.記者說：「現在肉都漲價啦，他還煮好看起來很好吃。」民眾VS.記者說：「(購買的話)我會再考慮一下。」

店家喊冤，表示所有品項都有明碼標價，便當價值見仁見智，下次夾菜前還是要看清楚，才不會肚子餓，卻先吃進一肚子火。

