台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地

台南府前路有塊寫著「離婚500元」的招牌。（圖／擷取自Google Maps）

最近有位日本網友到台南玩，發現府前路有塊特別的招牌，上面寫著「離婚500元」，讓他驚呼是否已成為另類觀光景點。照片曝光後，吸引大批日本民眾留言討論，紛紛曬出曾造訪該處的照片，更有人笑稱，這塊招牌已成為來台南必拍畫面。

這名十年來多次來台旅遊的日本網友「ボンクレ台湾」，近日在社群平台X上傳台南街景照，只見畫面中有塊廣告招牌寫著「離婚500元」的字樣，讓他忍不住驚呼「已經成為觀光景點了嗎！？」

貼文曝光後，迅速收獲超過39萬人瀏覽，不少日本網友表示，「好想打電話試試看」、「當時我太好奇了，也拍了張照片」、「來台南的必遊之地」、「大家都很喜歡這個離婚標誌」、「跟金玉堂一樣，都是必去的觀光景點」。

廣告 廣告

事實上，這塊「離婚500元」的招牌早在去年5月就掀起討論，當時有台灣網友在臉書發文指出，「這家很佛心欸！從20年前就離婚500了，到現在都沒有漲價！完全不受通膨影響！台南人一定知道這個招牌！」

對此，許多鄉民也於留言區分享，「哈哈哈，我們（台南人）都有注意到」、「20年前離婚，我就是在那邊花500的」、「協議書500，見證人簽章1000（需2位），別問我為什麼會這麼清楚」、「現在漲價了是2500」、「是2500喔！兩位證人2000＋500離婚。為什麼我那麼篤定？因為我就是在那離的」、「完全不受基本薪資和通膨影響，算是良心事業」、「看到這招牌時，我還跟我朋友說：別結婚，因為離婚還要花500」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈