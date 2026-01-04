台南「離婚500」成觀光景點！日遊客齊刷一排朝聖照

生活中心／楊佩怡報導

近日一名十年來多次造訪台灣的日本網友，在個人X平台上PO出一張台南街頭的照片，畫面中寫著大大的「離婚500元」店面招牌，立刻成為焦點。照片曝光後，更是吸引大批日本網友留言，曬出曾到訪該地點的照片，還有日本網友笑喊：「這裡是熱門旅遊景點，如果不在這裡拍照，還能去哪裡拍照呢？」。





台南「離婚500元」成觀光勝地！日遊客齊刷一排「朝聖照」喊：必去景點

日本遊客在台南街頭驚見「離婚500元」招牌。（圖／翻攝自X平台 @bonkuretaiwan）

一名十年來多次造訪台灣，喜歡搭乘公車在台灣四處逛逛的日本網友「ボンクレ台湾」，在X平台上曬出一張台南街景照，並寫下「它已經成為旅遊景點了！？」。畫面中可見，道路一旁的店面廣告招牌上，赫然印著「離婚 500 元」的字樣，招牌還因太過老舊而斑駁、泛黃。

許多日本網友在貼文下方貼出朝聖照片。（圖／翻攝自X平台）

沒想到一張簡單的照片，瞬間引來大批日本網友熱議，甚至在留言區PO出不同角度的「朝聖照」，顯然成為了日人來台觀光必須朝聖的景點。日本網友笑喊「這裡是熱門旅遊景點，如果不在這裡拍照，還能去哪裡拍照呢？」、「大家都喜歡的離婚標誌」、「我想打電話看看」、「如果你來台南，這是必遊之地」、「跟金玉堂一樣都是必去的觀光景點」。

過來人透露，其實真正的價錢不只500元，若是加上證人的部分，就遠超500元。（圖／翻攝自X平台）

事實上，有不少網友透露該招牌在台南已歷史悠久，儘管物價膨脹，但價格從沒變過。不過也有些網友透露，雖然招牌上寫500元，但實際上卻不只這些錢，「不是一次500元騙人的，106年我去離婚，說證人要錢，收了我2千或3千，絕不是500元，急著要離就不計較了！」、「其實沒說還要證人費」、「少一句，證人1000要2個」、「協議書500，見證人簽章1000（需2位），別問我為什麼會這麼清楚」、「實地走訪，男女雙方都要付2個證人費，所以是$2000」。





原文出處：台南「離婚500元」成觀光景點！日遊客刷一排朝聖照…過來人揭「價格內幕」

