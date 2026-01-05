台南"離婚500"成觀光景點！ 日遊客齊刷一排朝聖照

南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導

古都台南是不少外國人愛去的地方，不只拍古蹟，拍街景，甚至連招牌都成為必拍景點。府前路上一塊有點褪色的招牌，寫著「離婚500元」，竟然變成日本人拍照打卡的熱門景點。業者也很意外，說這塊招牌大概有三十年了，五百塊是離婚協議書的費用，即使現在物價上漲，她仍然堅持不調漲。

台南市府前路上這塊綠色有點褪色的招牌，寫著「離婚500元」，竟然變成日本人拍照打卡的熱門景點。（圖／翻攝Ｘ）

社群平台「X」中一位日本網友貼出一張台南街景，寫著"它已經成為旅遊景點了！？"後面加註驚嘆號和問號，底下放的照片，是一個褪色的綠色招牌，上頭寫著大大的離婚500元，沒想到文章一出，還真的有一票日本網友，紛紛貼出一樣的照片，說到台南必拍，不在這裡拍，還能去哪裏拍呢？讓台南人模不著頭緒，這有什麼好拍的？台南人說，「我也覺得蠻可愛的啊，會不會是證人的一個費用？」記者詢問一名日本通，他則表示，「對日本人來講應該是蠻突兀，會蠻驚恐的吧，因為他們對離婚這件事情會保持蠻低調的，像它看板放在那裏，基本上我是覺得日本人可能連旁邊的人行道都不會經過。」

業者解惑，這塊招牌大概有三十年了，五百塊是離婚協議書的費用。（圖／民視新聞）

這塊招牌的位置就在府前路上，左右兩側有許多律師事務所，原來這裡以前鄰近地方法院，有不少離婚和訴訟案件，形成了律師樓一條街的景象。業者說，五百塊是離婚協議書的費用，怎麼也沒想到這塊招牌會成為日本人愛的打卡點。代書葉美雲說，「看板20年有了，離婚協議書一式三份，我都跟人家收五百，我那塊看板很好笑，有人給我穿襯衫前面印一塊看板。」日文離婚的漢字和中文的離婚是一樣的字，可能是離婚只要五百元這麼便宜，引發日本網友興趣。業者說，早期的離婚協議書是手寫的，代筆要三千塊，現在都已經電腦化，證人費則是一千元，而離婚協議書現在在文具店也買的到，戶政事務所也能要的到，所以來買的也不多，生意大不如前，笑說如果能因為這塊招牌帶來業績就好了。

原文出處：業者也大感意外 台南"離婚500"成觀光景點 日客齊刷一排朝聖照

