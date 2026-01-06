台南「離婚500」招牌變觀光景點 日本衝打卡：來了不能不拍

台南「離婚500」招牌再次引發討論。（翻攝google maps）

台南人很熟悉的一個招牌近日意外在社群平台「X」上掀起日本網友熱議，原來招牌寫了「離婚500元」，實在太吸睛讓不少日本人都拿起手機拍下打卡，笑說這是必來的台灣觀光景點。

離婚500？ 台南招牌日網掀議

1名日本網友「ボンクレ台湾」日前發文，寫下「（這）已變成觀光景點了嗎！？」，只見他po出一台灣街景照，仔細一瞧可見顯眼的「離婚500元」招牌，還有電話號碼在下面。

這旋即掀起日台網友熱議，也意外發現不少日本人都曾拍下這特殊招牌，笑說「這是來了就不能不拍照等級的觀光景點」「果然是有名的觀光景點」「我也拍了」。

日本人也瘋打卡 讚：有名觀光景點

有台灣人則分享附近的台南美食，包含有羊肉店、手工魚麺等，甚至還有古早味的爆米香。而許多台灣媒體都爭相報導，也讓原po甚感意外，直言這是他今年初很大的一條新聞。

據悉，「離婚500元」招牌位於台南市中西區府前路，已存在許久，先前曾就因過數十年離婚竟然還只要500元？引發討論，但據民眾說法其實500元只是廣告，還有人曾現身說法透露曾進店內要離婚，結果金額不只500元。

