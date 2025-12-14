台南 電影書院轉身 攜大南門再登台

市定古蹟原台南放送局活化再利用作為南門電影書院迄已12年，12月14日是最後一天營運，陸續有觀眾到場與它告別。（曹婷婷攝）

國定古蹟台灣府城大南門11月底啟動修復工程，預計民國117年1月修復完工。（曹婷婷攝）

市定古蹟台南放送局由台南市文化局委由台南藝術大學經營南門電影書院，作為庶民影視基地，營運12年畫下句點，後續由台南市立博物館規畫下一步。副市長葉澤山說，國定古蹟台灣府城大南門預計民國117年1月修復完工，該場域集結南門城、放送局、碑林，未來將思考如何結合南門城，活化並放大古蹟價值。

南門電影書院14日播放搶救修復問世的《美麗寶島》、《薛平貴與王寶釧》客語版第一集電影，這也是電影書院上路以來的第1385播映場次，今起就要正式向大眾告別，昨不少民眾不捨送別。據了解，後續初步將有劇組進駐拍攝，未來則將規畫上網公告招標。

南藝大音像紀錄研究所長曾吉賢說，該據點作為推動影像維護保存的窗口，12年來除了疫情期間，不間斷於每周五、六、日放映各類主題電影，並成立開放錄影帶修復室、舉辦策展、南門大戲院等活動，1年放映150至170場電影服務市民，累計播映上千場免費電影，創造一段民間電影教育和放映史，未來仍會持續在全台各角落推動影像教育。

南門電影書院於葉澤山時任文化局長時成立，他表示，南門電影書院未來仍會延續電影相關用途，此外，大南門上月底也已經啟動修復，未來希望南門公園改由文化局接管，因目前公園為工務局轄管，大南門、放送局、碑林則屬於文化局轄管，他舉例，之前古城於公園辦理市集，受限公園綠地管理自治條例不得有販售行為，只能在南門城內舉辦，限縮活動範圍與效益。

他說，大南門及其周邊碑林、放送局具有文化價值與特色，亦可望成為明年「城市雙年展」展區，後續將研議如何調整管理執掌單位，同時也思考如何放大整座大南門的價值，活化古蹟兼衍生更多元的價值。