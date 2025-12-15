台南 非法匯兌逾5.4億 主嫌二審緩刑5年

大台北資訊公司負責人胡姓男子經營提供支付寶儲值及淘寶、微信、微信錢包的代付、即時匯率等業務，經手匯款至大陸地區的金額超過新台幣5億4887萬元，被台南高分院依《銀行法》判刑2年，緩刑5年。（本報資料照片／洪榮志台南傳真）

大台北資訊公司負責人胡姓男子利用人頭帳戶經營支付寶儲值及淘寶、微信、微信錢包的代付、即時匯率等業務，經手匯款至大陸逾新台幣5億4887萬元。一審認僅屬「代理收付」判無罪；經上訴後，台南高分院雖改認定非法匯兌，但因「支付寶點數並非法定貨幣」，惡性不大改判2年，緩刑5年。可上訴。

胡男於民國104年9月起在台南開設大台北公司，並建置「大台北匯率」、「轉轉寶」等網站，提供支付寶儲值及淘寶、微信、微信錢包的代付、即時匯率等業務，還標榜「您安心的第三支付平台」、「24hr專業儲值」、「業界最低入帳迅速」。

如果有人申請註冊成為會員，即可登入選擇儲值「微信」或「支付寶」的點數，電腦就會顯示須支付若干新台幣，待匯款完成後，再到網站通知付款，大陸地區的人確認入帳後，就會依儲值點數代付款項。

另外，會員如欲賣出點數換成新台幣現金也可在網站操作，胡男再依網站顯示的匯率換算成新台幣並匯入指定帳戶，或提領現金交給會員指定的人。直到108年12月19日，胡男經手金額已逾5.4億元。

檢方起訴後，台南地院認為胡男經營的「代理收付」，買賣雙方係以實際商品或服務為交易基礎，由中介者代收轉付進行資金移轉，與所謂的匯兌行為有別，判無罪。

鑑於胡男的犯罪所得約300萬元，經扣除檢調查扣的297多萬元後，已繳回剩餘款項；加上律師函詢金管會也獲回覆「支付寶點數並非法定貨幣」，台南高分院雖認為胡男所為屬《銀行法》匯兌行為，但惡性不大，且對客戶的付款均已完成，並未紊亂金融秩序，改判2年、緩刑5年。