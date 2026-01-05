台南 顏大鈞詐上億願還債 300萬交保

涉詐上億元的顏大鈞（中）在辯論庭時表明願意還債及聲請交保，獲法官裁定300萬元交保、限制住居、出境出海8月，並須向定時向限居所在派出所報到。（本報資料照片）

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞頂著「政二代」招牌，涉嫌向梁姓女子等6人詐欺吸金上億元，企圖潛逃出境失敗被逮遭羈押並起訴，顏於2日辯論終結時請求交保，被害人為他向法官求情「讓他回家，好好面對我們」，台南地院5日裁定顏大鈞300萬元交保，限制出境、出海8個月，須向住處轄區派出所報到。

台南地院裁定指出，顏大鈞或第三人提出300萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區住處，且應於每星期一、五晚間5時至9時，至限制住居地轄區派出所報到，以及限制出境、出海8個月；若未能於1月13日中午12時前具保，自1月14日起延長羈押2月。

顏大鈞被控向被害人聲稱可參與政府重劃區、科技執法等標案，自民國110至112年間，涉嫌向梁姓女子等6名被害人詐騙或借貸上億元，事後他無力還債，114年6月企圖從高雄搭機出境，因被害人報案，他被限制出境而擋下就逮。

台南地院於2日辯論終結，法官當庭諭知2月6日宣判。梁女等被害人到庭陳述，其中3人已調解成立，另3人因金額龐大，且雙方款項明細認知不同，未能完成調解，不過被害人請求法官讓顏大鈞交保，讓他出來解決債務問題。

顏大鈞當庭表示「我知道我錯了！」並稱當初為了賺錢，不斷借錢周轉，結果因利息太高，債務愈滾愈大，才會想要出國躲債，希望法官能准他交保，讓他回家看小孩，並與家人、債權人協商如何還債。

法官昨裁定顏大鈞300萬元交保，若完成辦保，法院完成限制出境出海通報後，他就可以離開看守所。