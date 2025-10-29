台南 颱風文資災損 文化部補助2億
丹娜絲颱風及0728豪雨造成台南市多處文化資產災損，尤其北門區國定古蹟南鯤鯓代天府的屋脊剪黏，以及歷史建築北門嶼陳家古厝的屋面與屋架均損壞嚴重。文化部長李遠29日南下現勘時，宣布已核定補助台南市辦理文化資產災後搶修及復建計畫共19案，合計2億元，期盼明年底之前完成修復。
李遠強調，文化部積極爭取《丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例》特別預算2.94億元，並同步加速審查工作，協助地方政府辦理文化資產災後搶修及復建計畫，共核定補助苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣及台東縣等8縣市共37案，總金額2.86億元；其中，台南核定補助19案，合計補助2億元。
李遠昨天在台南市副市長葉澤山、立委林宜瑾及賴惠員等人陪同下，先到南鯤鯓代天府現勘，檢視三川殿、前拜亭、正殿、左右五門屋面裝飾構件等損毀情況；隨後，再轉往北門嶼陳家古厝現勘屋面與屋架嚴重損壞情形，以及後續修繕計畫。
「我在災情發生的當下就相當著急地想要來。」李遠指出，但文資局長陳濟民指當時會影響民生緊急救災，後來再說要來時，陳濟民又說應該要帶著資源去，「今天就是在行政院、立法院的支持下，帶著核定預算來的。」同時，為表達文化部的全力支持，他說，此次全部案件均全額補助，不需要地方自籌配合款。
李遠認為，王爺是台灣重要信仰，也是國內外的研究重心，如今更有許多文學、電影以南鯤鯓代天府為故事主題。對大家及年輕人來說，南鯤鯓代天府已成為汲取台灣文化重要的一部分，「我們希望這次的修建，不只是恢復而已，而是能修建得比過去更好。」
