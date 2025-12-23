台南「馬沙溝多功能活動中心」落成啟用 地方各界齊聚分享「入厝」喜悅





為提供將軍區民眾多功能的優質公共活動空間，台南市政府規劃「馬沙溝多功能活動中心」新建工程，於111年11月動土，耗時3年終於完工。今(23)日市長黃偉哲親自主持啟用典禮，也和地方鄉親一起享用湯圓，分享「入厝」喜悅。

市長黃偉哲表示，馬沙溝多功能活動中心正式落成啟用，不僅是社區公共建設邁向新階段，更為當地居民提供優質、安全的公共活動空間。它鄰近當地信仰中心「李聖宮」，周邊靠海，未來可辦理共餐、關懷據點，甚至民眾可在此辦理嫁娶喜慶事宜，成為凝聚社區情感、促進文化交流及推動居民終身學習之重要據點。市府團隊也將持續充實活動中心設備，強化既有活動中心的服務效能，讓該中心成為更全面的公共服務場域。

將軍區公所說明，原有活動中心因內部空間狹小且出入口緊臨道路，有安全疑慮，基於居民使用需求及安全考量，由市府編列預算自籌3,786萬元，選定於馬沙溝段436、437地號土地興建，歷經多次工項調整及預算增編，該建築為2層設計，總樓地板面積約為201坪，自111年11月動土，歷時3年竣工。

將軍區長張介軍指出，新建活動中心位於馬沙溝地區，涵蓋長沙里及平沙里，此處為兼具自然風光與人文歷史的濱海漁村，活動中心內部規劃一樓設置禮堂，提供里民舉辦集會、婚宴等活動使用，也可發揮在地化之社區照顧，營造永續健康的社區環境。二樓規劃多元使用空間，可達成多目標使用功能，落實市民對公有公共設施之期盼。

