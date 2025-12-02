台南、高雄大停水！53小時沒水用 住戶怨：颱風也沒停

記者王紹宇、洪榮斌、朱怡蓉／綜合報導

台南高雄大規模停水，自來水公司辦理南化場到豐德配水池管線送水工程，包括台南市18個行政區，還有高雄3區，從2日早上9時起要停水39小時，甚至管線末端的內門田寮部分地區，要停53個小時。民眾店家儲水因應，台南有雞排店更直接公告公休2天。

台南高雄大規模停水，民眾忙著儲水。

高雄內門住戶：「現在水就是很小。」

高雄內門居民打開水龍頭，少量的自來水流出，在這邊生活大半輩子的阿嬤說，要停水53小時壓力真大。

高雄內門民眾：「颱風來也沒這樣停水。」

高雄內門攤商：「不知道夠不夠用，反正我還沒用（儲水），還不知道，應該是兩桶水應該是用兩天。」

商家沒水做生意，目前公休1日。

停水第一天，有攤商開始儲水備用，兩天半沒水，商家可能生意難做，他們打算要走一步算一步，同樣停水的台南，有店家是直接貼出公告，停水店休2天。

雞排店業者：「（收攤）都會要清洗，全部都要清洗乾淨，沒水就沒辦法清洗，乾脆就休息。」

手搖飲業者：「暫時還可以，明天因為有水塔，所以明天不確定，但是就賣到水用完。」

洗車業者：「（儲水）用完的話可能就是以休息，或是以做室內的車子內部的整理，或者去油墨、打蠟。」

台南高雄大停水，台南地區至少有18個地區受影響，戶數達32萬多戶，時間大約39個小時。

洗車輛的水調成噴霧式，減少大量使用，洗車業者已經打算沒水就做車內美容，這次台南高雄大停水，台南地區至少有18個地區受影響，戶數達32萬多戶，時間大約39個小時，不過高雄雖然只有3區停水，卻因為是管線末端，恢復供水得花更多時間，停水達53個小時，兩地居民無水可用，主要是南化場到豐德配水池複線送水管線工程。

東區區長黃炳元：「停水的部分有40個里，另外減壓的部分有2個里，總共設置了42個取水站。」

罕見的大停水，對民眾造成一定影響，但自來水公司提醒，停水期間要關閉抽水機電源，慎防火警，也請民眾多擔待。

