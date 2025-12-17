台南、高雄有變好？陳揮文喊話鄉親：你們寵壞了民進黨

藍委謝龍介(左)、柯志恩(右)2026再戰南、高，陳揮文質疑，鄉親是否寵壞了民進黨？（合成圖／示意圖／資料照）

民進黨2026高雄、台南市長初選如火如荼，與國民黨人選的互比式民調也持續進行，目前台南陳亭妃有優勢，高雄4綠委則相持不下。媒體人陳揮文直言，台南、高雄綠色執政長達三十幾年，有比較好嗎？他看了覺得很奇怪，是不是台南跟高雄的鄉親寵壞了民進黨？

繼陳亭妃獲前總統陳水扁專訪力挺後，林俊憲16日也公布前台南縣長陳唐山呼籲市民「唯一支持林俊憲」的影片，台南初選熱議不斷。

陳揮文17日在《新聞大白話》節目表示，陳唐山以前是台南縣長，當年的得票率、支持度都很高，現在跳出來支持林俊憲。問題是，陳亭妃有阿扁，阿扁的老家也在台南。這兩個人，一定會有一個跟謝龍介對決。

陳揮文提到，還有親綠粉專又釋出高雄民調，說4個綠委都領先柯志恩，但這民調是邱議瑩贏嗎？其實林岱樺的領先幅度大於邱議瑩。

陳揮文質疑，是不是國民黨這三十幾年來，除了韓國瑜那1年6個月高雄執政之外，民進黨在高雄做得很好？高雄的鄉親要自己決定，台南的鄉親也是一樣。不要算韓國瑜那1年6個月，民進黨在台南跟高雄連續執政，都超過三十年。

陳揮文指出，謝龍介承諾說，如果他能當選，不管好壞，只做一任、四年就下來，絕對不尋求連任。這樣民調還拉不起來？他有時候看了都覺得很奇怪，「是不是台南跟高雄的朋友，是你們寵壞了民進黨？」民進黨連續做三十幾年，台南跟高雄有比較好嗎？

