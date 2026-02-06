台南、高雄計程車費同步春節加成 連10天原運價再加50元

台南市 / 林李翰 綜合報導

台南市政府今（6）日發布新聞稿，計程車在過年期間將循往例加成收費。自2月13日（五）凌晨0點起至2月22日（日）夜間12點止，共計10天，再依原運價再多加50元，且費率也會跟高雄市同步。

台南市政府今日發布新聞稿表示，春節假期，民眾利用計程車的機會大為增加，避免少數不肖業者藉機加價收費，市府特別統一規定加價標準，協調業者同步於期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元，維護市民權益。

廣告 廣告

台南市政府指出，依照本市計程車運價規定，春節加成期間自自2月13日（五）凌晨0點起至2月22日（日）夜間12點止，計10天，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，再依原運價再多加50元。

台南市政府提醒，現行計費表均內建有春節加成功能，計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取春節加成，如未設定春節加成功能者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，並請民眾直接按照計費表所顯示金額支付車資。

另外，台南市交通局說到，今年有9天的春節假期，考量假期前陸續有部分民眾提前返鄉，且費率與本市共同生活圈高雄市同步，加成期間也同樣訂為10天，加成費率亦相同，避免民眾混淆也有助兩地往來交流。

最後，台南市交通局強調，為督促計程車業者遵守收費規定，也請民眾共同監督計程車業者，下車請向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，可以向以下機關申訴。

申訴單位：

市民服務熱線：1999

台南市政府警察局交通警察大隊：06-2629292或110

台南市公共運輸處：06-2230330

原始連結







更多華視新聞報導

北北基計程車2/11~2/22實施春節加成 一律按表收費

春節搭計程車「竹苗加3成」 竹縣府：短程較優惠

南韓計程車驚爆坑殺遊客 對外國人濫收費

