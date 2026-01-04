台南 髮廊會計A307萬認罪 改判2年2月

在台南市一家髮廊擔任會計的蔡姓女子，6年間以4大手法侵占店家307萬多元，被台南高分院改判徒刑2年2月。（本報資料照片／洪榮志台南傳真）

蔡姓女子是台南市某髮廊會計，6年內以4大手法五鬼搬運店家307萬多元。一審因蔡女僅坦承轉帳部分犯行判刑2年6月；她不服上訴主張曾於檢方偵查中委任律師自首，請求易科罰金及緩刑，台南高分院雖認定不符自首要件，但因蔡女改口坦承全部犯行改判2年2月，可上訴。

判決指出，蔡女從民國101年11月起擔任某髮廊會計，負責將每天的現金營收存入該店方姓女負責人的銀行帳戶內，並掌理薪資轉帳、發放股東紅利及支付廠商貨款等事宜。

廣告 廣告

不料，她從102年7月至108年8月間止，分別利用：一、每月發放薪資時擅自增加自己的薪資轉帳金額；二、擅自以轉帳及提領現金等方式將方女的銀行款項匯入自己帳戶；三、侵占部分現金營收；四、在該店電腦收支系統虛偽作成「貨款」、「雜支」等不實支出的紀錄，未如實將每天的現金營收存入方女帳戶等4大手法，侵占方女及店家共307萬3653元。

事後，方女發現帳目有問題提告，台南地院審理時，蔡女僅坦承每月發放薪資時增加自己薪資轉帳金額，及將方女的銀行款項匯入自己帳戶，其餘犯行一概否認。但一審仍根據相關事證認定蔡女犯行明確判刑2年6月，並沒收未扣案犯罪所得295萬多元。

蔡女不服量刑過重上訴，主張她在檢方偵查階段已委託律師自首部分犯行，加上二審期間也改口坦承全部犯行，希望合議庭從輕諭知得易科罰金的刑度，並考量她沒有前科給予緩刑。

不過，台南高分院認為，蔡女僅就部分犯罪自首，並不符合自首要件，但因她已全部認罪，原審的裁量事項也有變動，特別減輕4個月，改判2年2月。