台南》黃偉哲拍板！姜淋煌出任第3位副市長 林榮川副秘書長

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應《地方制度法》第55條修正，直轄市副市長及副秘書長得各增置至3人，台南市長黃偉哲今(6)日宣布市府人事調整，新增副市長一職由民政局長姜淋煌出任，副秘書長則由都市發展局長林榮川接任。

黃偉哲表示，此次人事調整係從市政整體發展與組織運作實務出發，經審慎評估後進行布局，盼透過適才適所的人事安排，提升行政效率、強化跨局處協調，確保重大政策與建設能穩健推動。他指出，這不僅是因應法制修正，更著眼城市長遠發展需求，為台南注入穩定且具前瞻性的治理動能。

新任副市長姜淋煌長期投入地方行政體系，歷練完整，對地方制度、基層治理與民主運作具深刻理解。其曾任台南縣選舉委員會室主任，縣市合併後續任台南市選委會室主任，負責多項重大選務與行政協調工作，熟稔法制程序與行政中立原則。擔任民政局長期間，推動地方自治、宗教禮俗、戶政服務及選務相關業務，展現穩健務實的行政風格。

另副秘書長林榮川具備橫跨都市規劃、公共建設、水利工程與產業發展等多元背景，曾任雲林縣政府水利處處長、參議，以及台中市政府都發局、建設局副局長與參事，長期參與重大公共建設與都市治理。返任台南市府後，歷任經發局長及都發局長，熟稔產業政策與都市計畫。

黃偉哲表示，未來副市長姜淋煌與副秘書長林榮川將分別在市政統籌、跨局處協調及重大政策推動上扮演關鍵角色，並代理民政局、都市發展局局長職務，與市府團隊攜手合作，持續深化市政治理基礎。

