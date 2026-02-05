台南「0206」滿10週年！台南楠西20:34規模3.5極淺層地震

台南「0206地震」即將滿10週年！豈料，5日晚間8時34分，台南市附近竟然發生一起芮氏規模3.5的地震，根據中央氣象署的最新報告，震源深度為16.4公里，屬於「極淺層地震」。震央位於北緯23.21度、東經120.54度，距離台南市政府東北東方約43.8公里，具體位置在台南市楠西區。

5日晚間8時34分，台南市附近竟然發生一起芮氏規模3.5的地震。（圖／氣象署）

此次地震在台南市區的最大震度為2級，楠西、白河和曾文等地區也均測得相同的震度，嘉義縣及高雄市的震度分別為2級和1級，雲林縣則為1級。

根據中央氣象署的地震觀測網，即時地震資料顯示，該次地震屬於小型地震，對於居民的日常生活影響有限。報告中指出，民眾如有感受到震動，應保持冷靜並遵循安全指引。

