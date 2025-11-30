台南 17交助員去留 待議會定奪

台南市實施交通助理員制度評價兩極，台南市長黃偉哲要求暫停開單，重新檢討制度，17名助理員超過半個月沒開單，薪水領到12月底即將到期，是否續薪保住工作，尚待台南市議會召開臨時會審查預算決定。台南市交通大隊表示，新版勤務制度已在討論，開單勤務比例定會調降。

台南市實施交通助理員制度將近4個月，對民眾停車習性產生衝擊，11月初在各市議員炮轟下，黃偉哲下令暫停開單、重新檢討制度，17人近半個月來面對民眾檢舉，未開1張罰單。

「不開單怕沒工作!」，有交通助理員擔心上班只作交通疏導與護童，根本與義警、志工無差別，「政府何必花錢請我們？」說出內心的擔憂；台南市人本交通促進會發動1人1信表達支持，要求市府不該廢止制度。

交通助理員簽約1年，市府先前編列的薪水只能領到年底，明年度薪水尚待議會通過預算審查才有著落，許多議員礙於民眾投訴壓力，紛紛表態「不開單才會支持預算」。

國民黨市議員盧崑福表示，1名正式警察的養成至少需到警專學習2年，交助員訓練2個月就能上路，還沒有執法牌照，根本不夠格，強調支持預算通過沒問題，前題是不可開單。有的議員認為，可直接轉為內勤。

無黨籍市議員李宗霖表示，台南市每100張交通罰單，就有一半以上是違停，警員要花大量時間處理，治安維護工作勢必受影響。「違規事實明確」的案件應交由專員開罰，減輕員警行政負擔。

台南市交大表示，交助員若不開單政策形同失敗，「多1個人力協勤，警員就多減輕1份負擔」正調整職務工作內容，未來勢必降低開單比例，會交付新的外勤工作，內容尚需研議後提出。