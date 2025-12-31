台南「39年外科診所」宣布2026元旦起停業 在地人震驚：好可惜

朱讚騫外科診所明起結束醫療服務。（圖／翻攝Google Maps）

深耕台南逾39年的「朱讚騫外科診所」近日宣布將於2026年元旦起，暫停門診及所有醫療服務。消息一出，湧入上百則留言，在地居民與長期看診者紛紛表達震驚與不捨，「太難過了，這是我從小看到大的醫院」、「他們真的醫術精湛，裡面護士也人都超好，可惜了」。

有網友在臉書社團「台南大小事」分享診所門口公告，內容載明自2026年1月1日起正式停止門診與所有醫療業務。原PO感嘆表示「太震撼了，從小看到大的診所要休息了！」不少網友也在貼文下留言回顧自身看診經驗。

「朱讚騫外科診所」位於台南市中西區，自1986年成立以來主攻外傷、清創與換藥等外骨科服務，根據Google評論顯示，診所醫師與護理人員的專業技術深受患者好評。停業消息曝光後，立即在網路上引發討論。

在地網友紛紛分享自身與家人看診的經驗，有人留言「謝謝朱醫師，我老家在這區也60多年，我雖不是常客，但老爸老媽是常客，感謝您幫我照料爸媽」、「感謝付出，燒燙燒都是在這裡門診。可惜了」、「醫術不錯，換藥護士技術強」、「兩位醫師年紀大了，要退休了」、「小時候的回憶，傷痛都在這邊」。

也有曾經受診者指出，「謝謝朱醫師，車禍整塊皮不見了，每天都來這裡換藥，印象深刻」、「我之前車禍換傷口都在這間，護士人很溫柔，換藥也盡量不讓患者痛，謝謝醫生跟護士」、「我蜂窩性組織炎就是在這處理好的，沒想到要結束了，辛苦醫師了」。

