台南-KY看運動服市場回溫 高流與陸軍標案為新動能
（中央社記者曾仁凱台北1日電）台南-KY總經理陳慧姝今天表示，第3季起已看到市場盤整收斂，看好明年景氣回溫，加上高雄流行音樂中心13號碼頭案預計今年12月下旬開幕，以及與母公司合力陸軍服裝供售站標案，可望為公司明年營運挹注新動能。
台南-KY今天召開法說會，陳慧姝表示，這兩年運動服飾市場因疫後庫存調整等因素，經營滿辛苦，但觀察第3季和10月，市場盤整已經出現收斂，逐漸恢復正常，看好明年有望回溫。
台南-KY主要業務包括品牌代理，服飾與鞋類經銷，以及商場經營等。台南-KY旗下主要代理品牌包括FILA、Reebok，商場經營則有台南知名文創百貨林百貨等。
陳慧姝今天表示，在商場經營方面，台南-KY旗下子公司高青創意，拿下高雄流行音樂中心13號碼頭的經營標案，取名Focus 13，目前正在最後緊鑼密鼓階段，預計今年12月下旬開幕，可望為公司明年營運挹注額外動能。
另方面，台南-KY旗下子公司斐樂，與台南-KY母公司台南企業今年10月剛合力拿下國防部陸軍服裝供售站委商經營案，合約期5年，得標總金額高達新台幣66.75億元。
陳慧姝補充說明，在分工上，斐樂主要提供27家門店，支援陸軍服裝的商品提領，以及負責經營9家國軍供售站，這個案子預計明年1月開始，總計5年，將有助台南-KY未來幾年營運成長。（編輯：楊凱翔）1141201
