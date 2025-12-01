台南-KY看運動服市場回溫 高流與陸軍標案為新動能

上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前