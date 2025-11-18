台南 YouBike一車難求 學生下課狂奔瘋搶

台南市學生騎乘YouBike通勤的使用率居高不下，放學常見學生狂奔搶車景的畫面，唯恐動作太慢，就無車可騎。（曹婷婷攝）

台南公共自行車系統YouBike 2.0上路以來，學生騎乘YouBike通勤使用率居高不下，但放學卻常見學生狂奔搶車景象。交通局表示，校園離峰、尖峰時段需求懸殊，其他時段則沒人騎乘，擴增車輛效益恐不高，但會要求微笑單車公司於尖峰時段機動調度，盡量滿足學生通勤需求。

教育局過去調查學生騎自行車上下學比率僅5.8％，但隨YouBike 2.0系統日益普及，目前累計超過1100萬人次使用，其中學生族群使用量呈穩定成長，為一大主力。交通局說，因應使用需求湧現，現已規畫第二期建置計畫，預計1年內擴充200處站點及增加1800車輛。

交通局指出，全市YouBike 2.0站點目前共計632站，國、高中超過100校設置站點，但仍有部分學校礙於校地空間不足或沒有腹地未設站點，轉往鄰近住宅區設置。但也有學校經評估使用量大，甚至多達2、3處站點。

不過，市區仍有國中生反映一到放學時段「一車難求」，一聽到鐘聲就必須拔腿狂奔、衝到YouBike站點搶車，動作太慢就搶不到車。甚至有學生自嘲，「沒想到居然為了搶車，練就跑得愈來愈快，也算另類收穫」。有學生表示，因為住家離學校遠，搶不到YouBike就得走到附近社區找車或改搭公車。

交通局表示，學校離峰、尖峰時段需求懸殊，寒暑假幾乎沒什麼人使用，現盡量滿足學生通勤需求，但也要善用有限資源，貿然增設車柱、車輛可能會排擠其他需求。

此外，交通局也會視各校學生使用需求增設，如台南一中、台南女中除了周邊設有2、3處站點外，這兩所學校也釋出停車場空間設立40支YouBike車柱，讓學生在校就能租借。

交通局提到，考量許多學生搭火車通勤，台南火車站前後站就共有5處站點，提供超過200輛車，每天會視現場車輛、車位情形機動調度，避免沒車位可停、無車可借。