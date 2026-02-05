台南0206震後10年 一戶一社工陪伴受災童走出陰影

〔記者蔡文居／台南報導〕0206地震迄今將屆滿10周年，台南市社會局長期陪伴受災家戶走過復原歷程、穩定生活，以「一戶一社工」服務模式，陪伴受災兒童從幼年邁向青春期，依不同階段提供適切支持，走過震災陰影。

南市社會局表示，地震發生後，因災情範圍分散、影響人數眾多，即刻啟動跨單位應變機制，調派社工人力進駐各行政區、醫療院所及相關服務據點，協助傷者就醫、安置及家屬關懷，並於災害應變期間持續盤點需求、即時調整服務策略。災後並迅速整合殯葬與醫療通報資料，逐一聯繫關懷受災家庭，歸戶統計服務300戶、532人，全面落實「一戶一社工」服務模式，依個人及家庭在不同復原階段的需要，提供生活扶助、心理支持、就學協助及就業資源連結等服務，讓災後支持得以延續，協助家戶逐步回到生活常軌。

南市社會局長郭乃文說，社會局長期陪伴了多名受災孩子走過成長的重要階段，小宇(化名)在地震發生時年僅4歲，因地震失去重要的家人成為失依兒童，後來由祖父母行使監護權。社會局除了持續提供關懷，也協助整合各項福利資源，並透過信託機制妥善管理其補助與資產，確保孩子的生活照顧與教育支持能長期、穩定銜接。隨著時間推移，小宇逐步成長，如今已進入國中階段，就學與生活狀況穩定。社會局也隨著孩子從幼年邁向青春期，調整服務重點與關懷方式，依不同階段提供適切支持。

郭乃文表示，陪伴不只存在於災後，而是一路與孩子同行，直到他能穩定面對未來生活，這也是社會局持續努力的方向。

