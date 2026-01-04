台南1女中「大隊接力」釀霸凌！校方曝始末：已完成校安通報

台南1所女中傳出霸凌案。（示意圖：shutterstock／達志）

台南一所私立高中近日傳出霸凌案，有女學生慘遭同學罵哭，現場響起「為什麼腿那麼短？」、「超扯超扯」等語，還有一位疑似雙臂刺青的女學生質疑，「她要哭什麼啦？她到底要哭什麼？」、「再一副楚楚可憐的樣子妳給我試試看」，影片曝光後引發熱議。對此，涉案高中公開說明背後原因，強調「本校已完成校安通報」，將於明（5）日召開防治霸凌審查小組會議，校方也將對未成年的所有相關當事人啟動輔導機制。

該高中在官網公開聲明，「首先先向長時間關心本校發展的校友、家長及民眾致上十二萬分的歉意」，針對近日Threads上流傳的影片，幾位女同學指著班上一位女同學叫罵，事件始末為11月21日高中舉辦運動會第二天，賽程壓軸為各年級大隊接力競賽，賽事進行時同學過於緊張，「同學未依賽事規則而提前搶跑到，導致該班大隊接力成績被扣分，班上同學覺得平日那麼努力的練習，可能因為一個疏忽而影響班上總成績，於是於閉幕典禮進行前，在班上向該名同學詢問，為何發生這樣的錯誤」。

高中指出，影片錄製時間為11月21日，相關當事人至今並無因此事持續辱罵或排擠跑錯跑道的同學，不過目前已完成校安通報，明天也將召開防治霸凌審查小組會議，如涉及霸凌事件將循相關程序完成調查與處置，「因為影片中相關當事人均未成年，這兩天承受許多壓力，學校將啟動輔導機制，使學生勿因此事件身、心靈受到影響」。

高中提醒，為免學生二度傷害，校方善意提醒民眾轉傳影片行為，恐已觸犯未經當事人同意散步影片之法律責任，「刑法第309條、310條（妨害名譽及誹謗罪），個人資料保護法第5條、民法第195條兒童及少年福利與權益保障法第69、89條」。學校及學生家長將保留法律追訴權。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

