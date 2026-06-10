台南1月至5月阻詐逾5億元 黃偉哲肯定警察績效

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市警察局今天舉行115年警察節慶祝大會，台南市長黃偉哲表揚相關人員，肯定台南市今年1月至5月全般刑案破獲率名列六都第一，攔阻詐騙金額逾新台幣5億元等績效。

黃偉哲下午出席在台南市警察局舉行的警察節慶祝大會，頒發今年獲選的模範警察、警察獎章代表、績優警察之友，並代表台南市民向全體警察人員、協勤民力、警友及警眷表達敬意與肯定。

黃偉哲致詞表示，台南市警察維護治安成果有目共睹，尤其在打詐成績方面，攔阻金額雖不是最高，但打擊防制詐騙件數為六都最多，破案率也數一數二，在暴力犯罪槍械毒品防制上績效有目共睹，市民對於治安改善非常有感。

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黃偉哲強調，台南幅員廣闊，人口達185萬，然而警力僅有4000多名，因此除感謝地檢署、高檢署、行政執行署及地方法院等機關共同維護治安及打擊犯罪，同時也對於民防、義交、志工等協助維護治安重要民間力量表達謝意。

台南市警局說明，台南市今年1月至5月全般刑案破獲率名列六都第一，攔阻詐騙金額達5億5768萬餘元，取締毒駕690件，防制成績優異。

警局指出，黃偉哲為慰勉及肯定警察維護治安、交通優異成果，全力支持溯自今年3月1日起調高台南市警察「勤務繁重加成」及「刑事加成」，並要求警方持續以打詐、緝毒、取締毒駕、酒駕及提升社會韌性為目標，市府會傾力作為警察堅定後盾。（編輯：張雅淨）1150610