台南1.2萬戶社宅 拚120年完工

台南市政府都發局指出，全市目標興建1萬2045戶社宅，預計民國120年全數完工。圖為去年底啟動招租的「宜居小東」，受理申請至1月12日，線上已有3148人申請。（曹婷婷攝）

近日內政部社宅興辦戶數下修議題引發政策跳票爭議，台南推動社宅起步較晚，去年正式上路招租，入住率95％，零星缺額持續遞補中。都發局表示，目前已完工、已動工共1萬586戶，全市目標興建1萬2045戶，預計民國120年全數完工，持續推進不受影響。

台南去年之前是六都唯一沒有社宅的直轄市，房價又居高不下，社宅也因此成為選舉攻防議題。隨著去年陸續有永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」招租入住，以及去年底招租的東區「宜居小東」，加上國家住宅及都市更新中心興辦「新都安區A」，迄已有4案共1184戶招租。

都發局表示，「宜居成功」及「宜居仁愛」共計178戶，中籤率僅4％多，但經過完成簽約實際入住率95％，除了有優先戶2案都中籤須做取捨，也有人抽中後放棄，還有民眾入住社宅後發現不能做生意只好放棄等情形，目前2案各有個位數的戶數尚未入住，正陸續遞補中。

此外，緊鄰台南火車站、成功大學黃金地段，去年底招租的「宜居小東」376戶，開放受理申請至今年1月12日，截至目前，線上申請共計3148人，另還有紙本陸續收件中。相較首批社宅178戶吸引近4400人申請，都發局也說，隨著台南社宅數量漸增，今年也有多案將招租，預期民眾會斟酌自身條件、需求再做申請。

面對社宅供不應求，日前內政部公開表示未來將調整住宅政策推動方向，興辦13萬戶社宅興建目標預計下修至4萬戶，引發輿論抨擊。都發局長林榮川也說，已宣布的1萬2045戶社宅規模不變且大部分已動工，另，尚有「宜居林森」、「宜居延平」、「武東好室」規畫中，均已完成選址，後續就等完成都更招商。

都發局表示，除去年正式開放社宅招租外，也有多案陸續動工，今年上半年也有「新市安居」、「開南安區」、「新市安居」、「東橋安居」先後完工，總計會新增1190戶開放招租， 滿足市民多元居住選擇。