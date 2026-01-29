台南10選區 綠議員提名減1席

民進黨台南市黨部去年底公布各選區市議員的提名人數，打算拚台南市議會席次過半，隨著市長初選立委陳亭妃出線，第10選區提名在地方反應下3席變提2席。國民黨諷綠營保守提名是信心不足，想確保泛綠席次。

台南市第10選區共有5席，民進黨3年多前提名3席只中1席，國民黨選上2席，無黨籍2席（1席傾藍、1席傾綠）。東區基本盤藍大於綠，綠營在此區加上「黨友」仍未能過半。民進黨為拚市議會過半，一開始仍提名3席作為角逐目標。

東區人口密度居全市之冠，文教、商業機能發達，民進黨這次罕見有3名立委同時各自安插自家人參與第10選區市議員初選，包括王定宇人馬的卓佩于、陳金鐘，林俊憲人馬的蔡筱薇（現任議員）與陳亭妃人馬的蔡旺詮。4人要角逐此區的3個提名名額，被認為是3名綠營立委代理人面子之爭。

在民進黨台南市長初選時期，第10選區態度傾綠的無黨籍李宗霖（原基進黨退黨）一路力挺林俊憲的主流派，隨著陳亭妃市長初選勝出。地方反應此選區勿高度提名，避免出現排擠效應，近日突將3席改為2席。

看在國民黨眼裡，綠營的盤算是信心不足、為了確保泛綠席次所為。第10選區現任議員王家貞表示，民進黨在東區不得人心。

民進黨台南市黨部表示，民進黨上次在只選5席的第10選區提3中1，地方反應這次提名3席相對較多，可能分散票源，才回臨時更動提名策略改提2席。預計2月4日市議員初選登記、3月2日之後排定民調。