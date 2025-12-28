台南11月大男嬰腦出血送醫揭6嬰遭虐 2保母被羈押

台南市麻豆區爆發保母虐嬰案，受害家屬指控鄭姓及張姓兩名保母，涉嫌將一名僅11個月大的男嬰，毆打致腦出血送醫，醫護人員發現男嬰身上有新、舊傷懷疑遭到虐待，通報警方，目前共有6人受害，2名保母因涉嫌凌虐兒童罪且有串證、滅證之虞，已於12月8日遭法院裁定羈押禁見。

台南麻豆爆發保母虐嬰事件，家屬今日召開記者會控訴保母惡行。（圖／中天新聞）

受害家屬28日在台南市立委郭國文、市議員陳秋宏陪同下召開記者會，並公開小孩受傷照片並提出警方受理的報案單，受害家屬的聯合聲明指出，鄭姓與張姓保母照顧的都是2歲以下兒童，都還不會講話，加害人就是看準這點，對兒童進行打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、用力搖晃、言語羞辱與恐嚇等行為。整起事件曝光，是因為該名11個月大的男嬰於本月5日出現癲癇症狀，鄭姓保母要求家長自行帶往醫院治療，醫師才發現嬰兒出現腦出血等新、舊傷，疑似遭受虐待，通報警方，男嬰則因顱內出血住在加護病房治療。

兩名保母對收托的多名嬰兒有不正當對待行為，還違法超收8名小孩。（圖／中天新聞）

麻豆警分局副分局長劉行五表示，12月6日接獲醫院兒少通報後，分局立即啟動調查並成立專案小組，報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦。警方前往受托保母處訪視時察覺異常，扣押監視影像後發現畫面有缺漏部分，查扣主機送交專業單位還原，赫見兩名保母對收托的多名嬰兒有不正當對待行為。檢警陸續掌握事證後，將兩名保母拘提到案，檢察官訊問後認定涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准。

台南市政府社會局也指出，涉案的兩名保母中，僅有鄭姓女子是社會局登記在案的合格私人保母，按規定最多可收托2名2歲以下嬰兒，她卻找來另一名未合格登記的張姓護理師朋友偽裝正牌保母。鄭姓保母僅回報照顧2名兒童，實際上兩人違法超收8名小孩，其中6名都在2歲以下，顯然違規收托6位兒童。

社會局強調，任何傷害兒童與少年之行為，市府絕不姑息。經調查，若確實違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規定，將依同法裁處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並依規定廢止其居家式托育服務登記證書。針對鄭姓保母，一旦判決兒虐屬實，將開罰6萬元至60萬元，另依保母超收與虐待行為，將給予撤照處分。張姓女子除兒虐行為恐被開罰6萬元至60萬元外，另外未登記無照執業，罰6000元至3萬元。

