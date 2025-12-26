台南11歲少年「刮中」法拉利488GTB！一票網幫QQ：弟弟財負自由了

台南11歲少年「刮中」法拉利488GTB。圖／翻攝自台南人大小事臉書

台南北區海安路24日發生一起11歲少年騎乘YouBike擦撞法拉利事故，少年當場倒地，造成膝蓋、手肘破皮，意識清楚並未送醫，不過對比少年傷勢，引起外界關注的更多的是後續可能面臨巨額的賠償費用，紛紛感嘆「小小年紀就有了人生奮鬥目標」、「財負自由了」。對此，有車商估算，因這台跑車市值高達千萬，若「這處」破損，維修費可能飆破60萬元。

這起「天價車禍」發生於24日晚間6時許，台南一名11歲少年騎乘YouBike於海安路與文成三路口左轉時，擦撞直行的法拉利，少年當場連人帶車倒地，整個人愣在原地，不過所幸撞擊力道不大，僅造成膝蓋與手肘破皮，當下意識清楚，家屬也表示不用送醫。

這起車禍也導致法拉利車頭保險桿下緣與底盤處出現刮傷、輕微毀損，警方表示，詳細肇事原因及責任比例正在調查釐清當中，同時呼籲駕駛人行經路口時，務必降低車速並注意車狀況，確保安全。

據了解，該輛跑車為法拉利488GTB，目前雖已停產，當年新車價高達1500萬元，甚至飆破2000萬，現今中古車行情也約有800萬至1000萬元，此次「小小刮傷」恐怕就需花費大筆維修費。

關於保險理賠問題，台南市交通局綜合規劃科長莊惠忠說明，YouBike的保險政策僅依據第三人「受傷情形」評估理賠，第三人的車損、相關財物損失則不在理賠範圍內。也就是說，男童家長須負起車損賠償。

該起事故也迅速掀起網友討論，紛紛感嘆「小小年紀就有了人生奮鬥目標」、「財負自由了」、「吃力又是賠一筆不少錢」、「弟弟這段對決法拉利的英雄故事可以傳三代了」、「這時就是提醒要買調皮搗蛋險」。

根據《三立新聞網》報導，進口車商連紹辰分析，以法拉利488GTB損傷來看，烤漆校準、拆裝和零件費用，估計恐需10至12萬元，若是保險桿破損，維修費更可能直接飆破60萬元。



