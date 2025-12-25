台南11歲童騎YouBike撞停產法拉利超跑 網嚇：財「負」自由

台南市北區文元國小附近昨（24）日晚間6點多發生一起車禍，一名11歲黃姓男學生騎乘YouBike行經海安路與文成三路路口時，準備左轉不慎與直行的法拉利488 Pista發生碰撞。警消到場後，經初步檢視男學生僅有手腳輕微擦挫傷，家屬表示自行擦藥即可，無需搭乘救護車就醫。

碰撞事故造成YouBike倒地，而法拉利的前保險桿下緣與底盤則出現輕微刮傷與毀損。據了解，遭撞的超跑為法拉利488 Pista，該車款目前已經停產，上市時空車價約1797.5萬元，敞篷版的488 Pista Spider更可破2000萬元。

有目擊網友在台南大小事臉書社團發文表示「昨天晚上文元國小附近，感覺蠻高級的跑車跟ubike事故」，留言區紛紛猜測跑車車款。眼尖網友發現挨撞的超跑就是已停產的法拉利488 Pista，不少人哀嘆「所以是二輪撞四輪喔？」、「弟弟財負自由了」、「458對Ubike....弟弟尿濕了......」、「弟弟小小年紀就有人生奮鬥目標」。

據了解，YouBike的意外險理賠主要分公共自行車傷害險（保障騎士本身）、以及公共意外責任險，最高200萬元。（圖／資料照／中天新聞）

台南市第五分局指出，24日晚間6時許，該名腳踏車騎士左轉彎時，與直行汽車於海安路與文成三路路口發生交通事故，騎士輕微擦挫傷未送醫，詳細肇事原因由警方調查釐清中。警方表示，事故發生後的肇事責任比例仍待進一步分析與判定。

至於法拉利車主是否會針對保險桿與底盤損傷提出求償，維修價格還須進一步確認，目前仍有待雙方進一步協調。相關專業意見指出，由於受損位置僅在保險桿下緣且屬於輕微刮傷，預估維修費用可能仍在可接受的範圍之內。據了解，YouBike的意外險理賠主要分公共自行車傷害險（保障騎士本身）、以及公共意外責任險，最高200萬元。警方提醒，腳踏自行車於路口轉彎時應注意往來車輛，確保安全距離，以避免類似意外再次發生。

