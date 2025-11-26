台南12/2日逾32萬戶停水、降壓39小時 水公司：銜接新幹管

南化場至豐德配水池的複線工程接近完成，左鎮台20線、台20乙線交接處的幹管封板要打開，必須暫時停水。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕自來水公司在台南辦理南化場至豐德配水池複線送水幹管工程，全市18區12月2日起停水、降壓39小時，南化水庫台南供水戶超過半數受影響，總計逾32戶。水公司南工處說，主要是全新複線管徑2.4米的幹管埋設已完成，有3處封板需要切開，以利銜接，基於施工需要，必須暫時停水。

南工處指出，南化水庫系統的南化給水廠原送水幹管管徑為2米，路線由台3線經南化市區，從台20乙線接台20線，到山上的風德配水池，由於使用已久，影響輸水效率，且2016年的「0206大地震」，管線毀損，維修期間，嚴重停水，因此2019年起，展開複線工程，完工後新舊可以相互備援。

新幹管採明挖覆蓋方式，由台3線經玉井區接台20線，經左鎮到山上豐德，未來每天輸水量可達80萬噸，南工處說，沿線有3處接點的封板必須拆開，因此暫時停水，未來還要洗管、試通水，預計明年正式啟用；籲請停水或降壓的受影響戶，在12月2日前記得儲水備用。

