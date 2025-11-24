台南12/2上午9時起停水39小時 逾32萬戶受影響 影響範圍一覽

台灣自來水公司辦理強化台南市供水穩定與韌性工程，預定於下周二（12月2日）上午9時至12月3日晚間12時停水、壓降供水39小時，共有18個行政區、超過32萬戶受影響；呼籲受影響用戶提前儲水備用。

台南市12月2日上午9時至12月3日晚間12時停水、壓降供水39小時，共有18個行政區、超過32萬戶受影響。（中央社資料照）

台灣自來水公司第六區管理處今天（24日）發布新聞稿指出，為維持台南市供水穩定、強化供水韌性辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，將自12月2日上午9時至12月3日晚間12時止，停水施工39小時。

自來水公司指出，用戶用水壓力影響區域為台南市永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區，影響戶數共計32萬1919戶（停水24萬3216戶，水壓降低7萬8703戶）。

自來水公司指出，其中左鎮、大內、山上為全區停水，安定為全區水壓降低，其餘受影響行政區為部分里別停水、部分里別水壓降低，呼籲受影響用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

（圖取自台灣自來水公司第六區管理處網站）

停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：

【停水區域】

1. 永康區 : 崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。

2. 安平區 : 漁光里。

3. 東區 : 東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、 和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里。

部分里別: 崇明里、東智里。

4. 北區： 開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。

5. 中西區： 郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。

6. 玉井區： 玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。

7. 南化區：北寮里、北平里、玉山里。

部分里別:西埔里、中坑里

8. 新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。

9. 左鎮區：全區。

10.善化區 : 昌隆里。

11.大內區 : 全區。

12.山上區 : 全區。

13.新市區 : 大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)

14.龍崎區 : 大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里。

15.關廟區 : 北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。

16.歸仁區 : 看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。

17.仁德區 : 新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里。

部分里別: 保安里、中洲里。

【水壓降低區域】

1. 永康區 : 中興里、成功里、中華里、勝利里。

2. 安定區： 全區。

3. 新化區： 太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。

4. 善化區 : 除昌隆里停水外，其餘壓降。

5. 新市區 : 除大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)停水外，其餘壓降。