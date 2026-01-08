台南126項中央補助受阻 黃偉哲：總預算卡關恐多舉債59億

台南市長黃偉哲呼籲立法院盡速通過中央總預算，否則台南市恐舉債度日，造成偌大財政壓力。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

行政院長卓榮泰8日點名包括台南市等6縣市恐陷財務危機舉債度日，台南市長黃偉哲坦承共有126項中央補助計畫、約70億元直接受到影響，需先舉債因應，呼籲立法院以民為念，停止將總預算作為政爭工具，盡速完成審議讓經費到位。

中央主計處指出，中央對地方財政均衡補助的321億元將無法動支，包含台南市、屏東縣、彰化縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣等6縣市恐須先行舉債因應，對地方財政調度與民生建設造成實質壓力。

台南市政府統計指出，共有126項中央補助計畫，包括治水防洪、長照服務、行人安全、教育設施、公共運輸及環境整治等攸關人民生活與安全的關鍵項目，約70億元將受影響。

廣告 廣告

在治水防洪方面，台南多處低窪與沿海地區高度仰賴中央補助推動河川整治與排水改善。115年有17.2億元恐因預算卡關無法如期推進工程，等同在汛期前凍結防洪量能，居民暴露於極端氣候與淹水風險中。黃偉哲強調，這是攸關市民生命與財產安全的問題。

在教育環境上，中央補助原用於校舍及老舊廁所整修，若經費無法如期到位，改善時程將被迫延後，直接影響孩子受教品質與師生安全。

此外，長照 3.0 補助一旦延宕，將影響失能長者的照顧服務量能，增加家庭照顧壓力。TPASS通勤月票補助若受阻，勢必提高通勤族交通負擔。

黃偉哲表示，中央總預算遲未通過，市府將被迫舉債，原本44億元的舉債預算，會擴大到103億元，光是利息支出，每年要多付1.03億元，造成台南市財政負擔更加沉重，恐排擠其他待支出經費。

黃偉哲呼籲，總預算不應成為政治對抗的工具！藍白若持續阻擋審議，受害的不是政黨，而是地方政府與全體人民。

【看原文連結】