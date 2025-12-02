台南18區停水39小時 台水籲關電動抽水機防火警

停水第1天，手搖飲料店還是忙個不停，不過往店後面走，業者早已儲水完成，業者說就賣到沒水為止。再看一下其他飲食業者，因沒有水塔，索性就掛出今日公休的字樣。

飲料店業者李先生表示，「今（2）天暫時還有辦法，明天因為我們有水塔關係，所以明天就不知道了，就做到水用完為止。」

炸雞店業者曾先生則說：「沒水就沒辦法洗，所以就乾脆休息這樣。」

店家趁著還有水，義務性的幫警車免費洗個澡，店裡的儲水有多少，生意也就做多少。而人口稠密區的台南東區，這次共有40個里停水，自來水公司也設置臨時供水站應急。

汽車美容業者郭之誠指出，「基本的水塔之外，我們還有一些應急的水桶，洗車機是經過霧狀的，所以它的用水會比較少。」

台南東區區長黃炳元說明，「在東區我們盤點了總共設置42個取水站，隨時去提供民眾的一個取水，停水的部分有40里，另外減壓的有2個里。」

配合自來水公司辦理南化場至豐德配水池複線送水幹管工程計畫，大台南地區從2日上午9時開始停水39小時，18個行政區、32萬多戶受影響。另外，新北、桃園、台中、雲林、高雄和嘉義縣，全台共有7縣市部分地區也都進行停水作業。自來水公司除了提醒用戶提前儲水備用外。也在許多區域，都預先安置了行動水塔備用。